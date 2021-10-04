Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе все больше заболевших COVID-19: данные за сутки ● Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях ● COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи ● Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4111человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 61 человек, выздоровевших за весь период – 69037 человек.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму
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