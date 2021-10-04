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Здоровье

Смертельно больные дети Крыма ждут хоспис

09:07 понедельник, 4 октября 2021
Смертельно больные дети Крыма ждут хоспис

фото © Новости Крыма

Летом этого года в селе Новозбруевка Симферопольского района должны были приступить к возведению первого в Южном федеральном округе детского хосписа. Однако проект отправлен на доработку.

Житель Симферополя Максим Казачков почти все восемь лет своей жизни борется со спинально-мышечной атрофией. И хотя мальчик уже пошел в первый класс, самостоятельно ездит на коляске по улице, отдыхает с родителями у моря, но дышит лишь с помощью аппарата ИВЛ. Он не может ни ходить, ни сидеть. Свободно двигается у него лишь одна рука.

«Работает муж. Я не работаю», — рассказала ForPost его мама Ирина Казачкова.

Родители другого паллиативного жителя крымской столицы Мстислава Овчаренко также неотлучно находятся подле сына после того, как на втором месяце жизни у мальчика произошло кровоизлияние в мозг.

Около 80 мальчиков и девочек с не менее тяжелыми диагнозами проживает сейчас в Крыму. Их родители поневоле стали уже медицинскими профи: знают, как заменить трахеостомическую трубку, поставить катетер или укол.

«Родным паллиативных детей нужна социальная передышка», — объясняет назначение детского хосписа координатор крымского проекта Анна Рыжкова.

По ее словам, в «доме без боли», так метафорично называют хоспис, всеми силами стремятся отвлечь от тяжелого и порой неизлечимого диагноза как самих детей, так и их родителей.

По информации Анны, паллиативная помощь детям в Крыму оказывается лишь в детской республиканской больнице в Симферополе. Там в разных отделениях находится до десяти паллиативных коек. Из-за сложности лечения пациенты зачастую проводят по несколько месяцев в палате, а их родители не имеют никакой возможности отлучиться.

Кстати, именно поэтому АНО «Крымский детский хоспис» внедрили услугу доброняни, обучив семь медсестер нюансам паллиативной помощи. Эти специалисты дважды в неделю посещают детей на дому, а также по суткам дежурят в больнице.

В тексте использованы материалы: Форпост

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