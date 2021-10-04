Здоровье
Смертельно больные дети Крыма ждут хоспис
фото © Новости Крыма
Летом этого года в селе Новозбруевка Симферопольского района должны были приступить к возведению первого в Южном федеральном округе детского хосписа. Однако проект отправлен на доработку.
Житель Симферополя Максим Казачков почти все восемь лет своей жизни борется со спинально-мышечной атрофией. И хотя мальчик уже пошел в первый класс, самостоятельно ездит на коляске по улице, отдыхает с родителями у моря, но дышит лишь с помощью аппарата ИВЛ. Он не может ни ходить, ни сидеть. Свободно двигается у него лишь одна рука.
«Работает муж. Я не работаю», — рассказала ForPost его мама Ирина Казачкова.
Родители другого паллиативного жителя крымской столицы Мстислава Овчаренко также неотлучно находятся подле сына после того, как на втором месяце жизни у мальчика произошло кровоизлияние в мозг.
Около 80 мальчиков и девочек с не менее тяжелыми диагнозами проживает сейчас в Крыму. Их родители поневоле стали уже медицинскими профи: знают, как заменить трахеостомическую трубку, поставить катетер или укол.
«Родным паллиативных детей нужна социальная передышка», — объясняет назначение детского хосписа координатор крымского проекта Анна Рыжкова.
По ее словам, в «доме без боли», так метафорично называют хоспис, всеми силами стремятся отвлечь от тяжелого и порой неизлечимого диагноза как самих детей, так и их родителей.
По информации Анны, паллиативная помощь детям в Крыму оказывается лишь в детской республиканской больнице в Симферополе. Там в разных отделениях находится до десяти паллиативных коек. Из-за сложности лечения пациенты зачастую проводят по несколько месяцев в палате, а их родители не имеют никакой возможности отлучиться.
Кстати, именно поэтому АНО «Крымский детский хоспис» внедрили услугу доброняни, обучив семь медсестер нюансам паллиативной помощи. Эти специалисты дважды в неделю посещают детей на дому, а также по суткам дежурят в больнице.
В тексте использованы материалы: Форпост
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