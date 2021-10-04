Власть
Симферопольских стихийщиков оштрафовали на 8 млн рублей
В Симферополе регулярно проводятся рейды с целью пресечения стихийной торговли. На нарушителей составляются административные протоколы.
Об этом сообщил начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной реализации товара и оказания услуг департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Максим Вотчель.
По словам Вотчеля, в среднем за неделю в крымской столице составляется порядка 50 административных протоколов. Всего с начала 2021 года составлено около 1 700 протоколов, административной комиссией приняты решения о назначении штрафов на сумму более 8 миллионов рублей.
Чиновник напомнил, за стихийную торговлю предусмотрены штрафы от 4 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
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