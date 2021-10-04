Происшествия
Симферополец приговорен к 11 годам колонии за торговлю наркотиками
Суд признал жителя Симферополя виновным в покушении на торговлю наркотиками в значительном и особо крупном размерах.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что житель Симферополя, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, в марте 2021 года через интернет-мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, – говорится в сообщении. – Впоследствии подсудимый получал сведения о местонахождении тайниковых закладок оптовых партий наркотического средства – производного N-метилэфедрона, извлекал, расфасовывал и размещал наркотики в малолюдных местах на территории республики».
В ведомстве отметили, что 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «б» части 3 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств совершенный группой лиц в значительном, а также в особо крупном размере.
«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уточнили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении пособника осужденного было выделено в отдельное производство.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин перевозил наркотики в трусах. Сотрудники ГИБДД задержали на въезде в село Айкаван под Симферополем двух человек в состоянии наркотического опьянения, один из которых перевозил наркотики в нижнем белье.
Житель Сак попался на хранении 32 грамм марихуаны. Правоохранители задержали 43-летнего жителя города Саки за хранение наркотиков.
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