Симферополец приговорен к 11 годам колонии за торговлю наркотиками

Суд признал жителя Симферополя виновным в покушении на торговлю наркотиками в значительном и особо крупном размерах.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что житель Симферополя, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, в марте 2021 года через интернет-мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, – говорится в сообщении. – Впоследствии подсудимый получал сведения о местонахождении тайниковых закладок оптовых партий наркотического средства – производного N-метилэфедрона, извлекал, расфасовывал и размещал наркотики в малолюдных местах на территории республики».

В ведомстве отметили, что 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «б» части 3 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств совершенный группой лиц в значительном, а также в особо крупном размере.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении пособника осужденного было выделено в отдельное производство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин перевозил наркотики в трусах. Сотрудники ГИБДД задержали на въезде в село Айкаван под Симферополем двух человек в состоянии наркотического опьянения, один из которых перевозил наркотики в нижнем белье.

Житель Сак попался на хранении 32 грамм марихуаны. Правоохранители задержали 43-летнего жителя города Саки за хранение наркотиков.

Крымчанину грозит до восьми лет тюрьмы за выращивание 200 кустов конопли. В Кировском районе Крыма полицейские выявили и ликвидировали плантацию конопли. Также был задержан мужчина, подозреваемый в выращивании и культивировании наркотических растений.

Огромную плантацию конопли нашли на востоке Крыма. На территории Кировского района в Крыму выявили наркоплантацию, на которой насчитывается две сотни кустов конопли, сообщила пресс-служба МВД по РК.