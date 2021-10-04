Севастополь накрыла четвертая волна COVID-19

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В руководстве Севастополя говорят то ли о начале четвертой волны ковида, то ли о продолжении третьей — точной терминологии пока не выработано.

В городе снова растет уровень заболеваемости COVID19 – за последнюю неделю, по словам вице-губернатора Александра Кулагина, этот показатель увеличился на 34%.

«Мы видим, действительно идет повышение. Если за прошлую неделю всего было установлено 910 диагнозов, то за эту неделю — 1220 диагнозов», — отметил Александр Кулагин.

Также за неделю увеличился суточный темп прироста заболевших на 23%. На 30% вырос и средненедельный темп прироста. При этом коэффициент распространения уменьшился на 10%, и составил 1,14. Напомним, за последние сутки в городе зарегистрированы 196 новых случаев заболевания COVID19.

При этом из 995 развернутых ковидных коек в городе свободными остается 151-а, или 15%. В стационарах на сегодняшний день находится 381 пациент старше 65 лет и 48 детей. Среди детей тяжелых случаев не фиксируется.

В отделении интенсивной терапии находится 73 человека, три из них на ИВЛ. Еще 1441 человек находятся на амбулаторном лечении, их количество также увеличилось на 21% по сравнению с предыдущей неделей.

По информации главы севастопольского отделения Роспотребнадзора Анны Мелюх, на карантин в связи с ковидом закрыты 13 классов в 11-ти школах города. Также сейчас на карантин по ОРВИ закрыто 22 класса в 13-ти школах города.

В тексте использованы материалы: Форпост

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