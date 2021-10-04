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Общество

Россиян предупредили об аномально снежной зиме

16:04 понедельник, 4 октября 2021
Россиян предупредили об аномально снежной зиме

фото © Новости Крыма

Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра «Фобос».

Синоптики рассказали, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые ученые даже предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

Отмечается, что в этом сезоне на некоторые российские регионы уже обрушилась пурга и начались снегопады и даже штормы. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.

Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — пояснили в «Фобосе».

Все это приведет к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к существенному увеличению количества осадков.

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — предупредили специалисты.

По их прогнозу, в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

В тексте использованы материалы: Форпост

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