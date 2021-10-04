Власть
Российские застройщики хлынут в Крым в ближайшем будущем
фото © Новости Крыма
В скором времени на Крымский полуостров придут строительные компании с России, считает публицист Леонид Гриневич.
Напомним, Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, курирующий Крым и Севастополь, объявил, что сейчас стоит задача комплексного развития крымских территорий. Когда на них появляется необходимая инфраструктура, далее идет жилая застройка.
«Объявленное Маратом Хуснуллиным появление на полуострове значительных площадей под комплексную застройку может принципиально изменить ситуацию — с определенной долей вероятности на полуострове стоит ожидать появления застройщиков из других регионов», — считает Гриневич, отмечая, что в целом в Крыму до этого не очень-то жаловали строителей с материка.
В то же время, в своей статье автор приводит не самые лучшие показатели Крыма и Севастополя по жилищному строительству. Например, по показателю построенных квадратных метров на человека Республика Крым в прошлом году занимала лишь 52 место (менее полуметра на душу населения).
В тексте использованы материалы: Форпост
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