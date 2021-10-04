Власть
Реновация в Севастополе может быть более радикальной, чем в Москве
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Некоторые нормативные акты на этот счет могут появиться в ближайшее время.
Реновация в Севастополе будет иметь свои особенности и превзойдет по радикальности московскую. Такую мысль в материале о строительстве жилья в Севастополе и Крыму высказал публицист Леонид Гриневич.
Недавно куратор Крыма и Севастополя вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о задаче комплексного развития территорий Крымского полуострова, когда на них появляется вся необходимая инфраструктура и далее проводится комплексная жилая застройка.
В скором времени после этого заявления севастопольским правительством на общественное обсуждение был вынесен проект постановления «О порядке комплексного развития территорий в городе Севастополе».
Этот документ развивает так называемый закон «о всероссийской реновации» (ФЗ-43), которым установлена возможность сноса любого жилья для целей комплексной застройки.
«Власти Севастополя посчитали, что, помимо многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, под комплексное освоение можно передавать и другие застроенные территории, отвечающие одному или нескольким из пяти критериев. Наиболее примечателен третий пункт из этого списка: многоквартирные дома, которые «построены в период до 1980 года по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий», — комментирует Гриневич проект севастопольского постановления.
Таким образом, по мнению автора, «замысел севастопольской «реновации» уже на старте выглядит еще более радикально, чем аналогичный проект реновации в Москве, который коснулся главным образом типовых пятиэтажек-«хрущевок».
В тексте использованы материалы: Форпост
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