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Власть

Реновация в Севастополе может быть более радикальной, чем в Москве

13:09 понедельник, 4 октября 2021
Севастополь
Реновация в Севастополе может быть более радикальной, чем в Москве

фото © Форпост

Некоторые нормативные акты на этот счет могут появиться в ближайшее время.

Реновация в Севастополе будет иметь свои особенности и превзойдет по радикальности московскую. Такую мысль в материале о строительстве жилья в Севастополе и Крыму высказал публицист Леонид Гриневич.

Недавно куратор Крыма и Севастополя вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о задаче комплексного развития территорий Крымского полуострова, когда на них появляется вся необходимая инфраструктура и далее проводится комплексная жилая застройка.

В скором времени после этого заявления севастопольским правительством на общественное обсуждение был вынесен проект постановления «О порядке комплексного развития территорий в городе Севастополе».

Этот документ развивает так называемый закон «о всероссийской реновации» (ФЗ-43), которым установлена возможность сноса любого жилья для целей комплексной застройки.

«Власти Севастополя посчитали, что, помимо многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, под комплексное освоение можно передавать и другие застроенные территории, отвечающие одному или нескольким из пяти критериев. Наиболее примечателен третий пункт из этого списка: многоквартирные дома, которые «построены в период до 1980 года по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий», — комментирует Гриневич проект севастопольского постановления.

Таким образом, по мнению автора, «замысел севастопольской «реновации» уже на старте выглядит еще более радикально, чем аналогичный проект реновации в Москве, который коснулся главным образом типовых пятиэтажек-«хрущевок».

В тексте использованы материалы: Форпост

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