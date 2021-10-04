Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 4 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 94 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 18, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 19, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 17, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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