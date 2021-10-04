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Происшествия

Полицейские задержали около 90 человек возле торгового центра в Симферополе

11:31 понедельник, 4 октября 2021
Симферополь

Полицейские задержали порядка 90 участников автомобильной вечеринки на автопарковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.

Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

«Сотрудникам полиции поступила информация, что в очередной раз на парковочной площадке торгового центра «Ашан» происходит нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток. Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек, жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – сообщили в МВД.

С задержанными провели профилактические беседы, чтобы они больше не нарушали общественный порядок. «В отношении 24 человек сотрудниками полиции составлены административные протоколы: за невыполнение ограничительных мер предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, миграционного законодательства, неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также нарушение правил дорожного движения», – заключили в ведомстве.

В задержании участвовали сотрудники ОМОН.

28 сентября на парковке возле ТЦ «Южная Галерея» группа молодых людей устроила хоровод вокруг полицейской патрульной машины. По сообщениям очевидцев, акция была направлена в поддержку дрифтеров.

На парковке у «Южной Галереи» в ночное время регулярно собираются автомобилисты и соревнуются в дрифте. Звуки автомобильных развлечений хорошо слышны в расположенных неподалеку жилых домах. Сотрудники полиции начали приезжать к этому месту регулярно, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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