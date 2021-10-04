Опубликовано видео нарушений дрифтеров в ночь задержания 90 человек

Пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала видеозапись с места задержания стритрейсеров и дрифтеров на парковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.

На кадрах видно, как сотрудник полиции в громкоговоритель зачитывает предупреждение собравшимся молодым людям. Речь шла о нарушении антиковидных норм, запрещающих массовое скопление людей, а также о распитии алкоголя в общественных местах.

Несмотря на присутствие полицейских, некоторые водители продолжали ездить по парковке в агрессивной манере, дрифтуя на большой скорости.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье полицейские совместно с сотрудниками ОМОН задержали на парковке возле «Южной Галереи» порядка 90 человек, устроивших автомобильную вечеринку. В отношении более 20 из них составлены административные протоколы за различные нарушения.

28 сентября на этой же парковке группа молодых людей устроила хоровод вокруг полицейской патрульной машины. По сообщениям очевидцев, акция была направлена в поддержку дрифтеров.

На парковке у «Южной Галереи» в ночное время регулярно собираются автомобилисты и соревнуются в дрифте. Звуки автомобильных развлечений хорошо слышны в расположенных неподалеку жилых домах. Сотрудники полиции начали приезжать к этому месту регулярно, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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