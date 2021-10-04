Общество
На Крым надвигается трехдневный шторм: готовимся к непогоде
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Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. «5-7 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.
5 и 6 октября в центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер до 25 м/с», - говорится в сообщении ведомства. В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
Кроме того, из-за ветра существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В МЧС напоминают, что при сильном ветре нельзя находиться вблизи рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций.
Также нужно воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, походов в горы или «дикого» отдыха на море.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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