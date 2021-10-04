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Происшествия

Мужчина с перцовым баллончиком напал на магазин в Симферополе

18:58 понедельник, 4 октября 2021
Симферополь

Мужчина забежал в продуктовый магазин в Симферополе, распылил перцовый баллончик и попытался вытащить из кассы почти шесть тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний симферополец. В ходе допроса задержанный добровольно выдал одежду и обувь, в которой находился в момент совершения преступления, а также перцовый баллончик», — рассказали в МВД по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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