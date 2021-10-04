Между двумя районами Симферополя запустили новые автобусы

В Симферополе на городской маршрут №5 «Пневматика – Маршала Жукова» вышли два новых автобуса.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

«По поручению главы Республики министерством транспорта Крыма во взаимодействии с администрацией Симферополя и предприятием «Крымтроллейбус» проработан вопрос выхода на маршрут № 5 «Пневматика – Маршала Жукова» новых автобусов», – проинформировала Волкова.

В первое время автобусы будут работать в тестовом режиме, чтобы проанализировать пассажиропоток на маршруте и оптимизировать расписание работы в дальнейшем.

«Расписание работы общественного транспорта на маршруте согласовывалось с жителями. Сейчас, в период тестовой работы, дополнительно будет изучаться пассажиропоток для последующей оптимизации работы данного маршрута», – отметила начальник управления.

Новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфортной перевозки пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, подчеркнула Анастасия Волкова.

Транспорт работает на экотопливе, оснащен системами видеонаблюдения, кондиционером, оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС и автоматизированной системой оплаты проезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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