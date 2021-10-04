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Здоровье

Крымчанка рассказала о вымирании людей в Ленинском районе

07:31 понедельник, 4 октября 2021
Ленино
Крымчанка рассказала о вымирании людей в Ленинском районе

фото © iz.ru

Женщина описала издевательский процесс госпитализации, который приводит к летальным исходам.

Жительница Ленинского района Крыма рассказала о том, как происходит госпитализация людей в местную больницу и почему они от этого умирают.

«Это крик души. Хочу на всю страну рассказать, как мы, обычные люди, вымираем в Ленинском районе Республики Крым», - так Наталья Шошина начала свой рассказ, вызвавший резонанс в соцсетях.

Еще в апреле в результате пневмонии скончался ее отец. Этому предшествовали отказы скорой помощи в госпитализации якобы из-за отсутствия показаний, а также возникшие в связи с этим осложнения. В районную больницу №5 его согласились отвезти только после того, как мужчина, по словам Натальи, впал в кому. К этому моменту у него уже отекло тело и началось помутнение рассудка, связанное с кислородным голоданием.

«Оказалось, что реаниматолог в отпуске, ждем два часа рентген, направляют в Керчь. Доезжаем до села Виноградное, разворачивают, отправляют в Феодосию. Кислорода в скорой минимум, доехать до больницы не хватает. Умер…», - рассказывает дочь покойного.

Теперь, с ужасом говорит она, подобная ситуация складывается с ее матерью. Скорая, которую вызывает Наталья, заявляет об отсутствии показаний к транспортировке, при этом у больной отекает тело и начались галлюцинации.

«Сейчас, в эту минуту умирает моя мама, а всем плевать», - пишет отчаявшаяся крымчанка.

Женщина пытается привлечь внимание местных и федеральных властей к наплевательскому отношению к пациентам в Ленинском районе.

В комментариях к рассказу Натальи другие пользователи отмечают, что такая же ситуация наблюдается в Ялте, Джанкойском районе, Феодосии, Севастополе и других городах полуострова.

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