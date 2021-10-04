Власть
Крымчанка наказала рублем больницу за некачественно оказанные ее детям услуги
Красногвардейская центральная районная больница Республики Крым заплатит 125 тысяч рублей компенсации крымчанке за нарушение ими прав ее детей как потребителей медицинских услуг.
Татьяна Тихенко — жительница Красногвардейского района. Она воспитывает восьмилетнюю Викторию, пятилетнюю Полину и четырехлетнюю Елизавету. Так случилось, что в больнице, к которой по прописке прикреплена семья, о качественных медицинских услугах для потребителей не заботились.
Все началось с того, что у старшей дочки Тихенко поднялся ацетон, а ей поставили диагноз — скарлатина. Когда назначенное лечение не помогло, а никто из других членов семьи не подхватил инфекционное заболевание, мама заподозрила неладное. Женщина обратилась уже не в районную, а в республиканскую больницу, но и там ситуацию не прояснили.
Спустя несколько месяцев Татьяна с Викторией отправились в Москву. Благодаря назначенным УЗИ и анализам столичные медики смогли установить, что жизнь девочки отравляет не скарлатина, а лямблии в желчном пузыре.
Весь 2019 год Виктория проходила курс лечения и периодически наблюдалась в Москве. Клиническая картина с выздоровлением исчезла, но в память о медицинской ошибке ей остался хронический гастрит.
«Наш красногвардейский врач, которая вела моего ребенка, меня не слышала, — вспоминает Татьяна о походах в больницу по месту жительства. — Когда я сказала, что буду жаловаться в прокуратуру на ее неверный диагноз, она мне совершенно спокойно сказала: «Пишите». Она даже не попыталась что-то сказать в свое оправдание».
Фраза медика подлила масло в огонь. Татьяна решила обратиться в суд.
В судебном иске против больницы женщина припомнила и то, что другим ее детям отказывали в своевременных патронажах, приемах, ставили неверные диагнозы, не давали направления на бесплатные УЗИ и отказывали в вакцинации.
Красногвардейский районный суд признал, что медицинской организацией были допущены дефекты, но счел их незначительными и постановил взыскать 6,5 тысячи рублей в пользу детей. Но Тихенко такой приговор Фемиды не устроил. Она обратилась за помощью к правоведам и подала апелляцию.
В итоге по решению Верховного суда Республики Крым за нарушение прав потребителей, а в частности за неверный диагноз Виктории медучреждение заплатит 30 тысяч рублей, за отсутствие талонов на бесплатные УЗИ для Полины и отказ от вакцинации Елизаветы — по 15 тысяч рублей каждой. Получит компенсацию морального вреда и сама мать девочек — 50 тысяч рублей. Больница также компенсирует средства, которые семья заплатила юристам.
«Я переживала за своих детей, за их здоровье и считаю, что поступила верно, обратившись в суд», — поделилась Татьяна.
Своим примером крымчанка также хотела подать пример другим родителям: за здоровье детей нужно бороться всеми способами.
Директор юридического предприятия «Центр медицинского права в Республике Крым» Михаил Белкин, представлявший в Верховном суде Крыма интересы Тихенко, обратил внимание на то, что родители часто вспоминают про права детей, когда наступают более тяжкие последствия неправильного лечения.
«В сложившейся судебной практике родители редко обращаются в суды за защитой прав своих детей в рамках Закона о защите прав потребителей. Как правило, они ищут справедливости только в случае причинения вреда здоровью детей или их смерти в результате некачественно оказанной медицинской помощи», — поделился правовед.
В данном случае, отметил он, приговор суда является вполне справедливым.
В тексте использованы материалы: Форпост
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