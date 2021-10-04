Крымчан объявили потомственными любителями рыбы

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Главным продуктом питания севастопольцев, скорее всего, является рыба, а также «овощи и фрукты, которые выращивают в степной части Крыма».

Об этом можно узнать на портале здоровое-питание.рф, одобренном Роспотребнадзором и созданном в рамках реализации национального проекта «Демография».

Из исторической справки, опубликованной на портале, жители России узнают, что Севастополь находится на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. Он является незамерзающим морским торговым и рыбным портом. Город сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, напоминает портал, но смог оправиться и стать промышленным, научно-техническим, рекреационным и культурно-историческим центром региона, получив в 1965 году звание «Город-Герой».

«Традиционное питание жителей Севастополя связано с морем. Рыбу в этой местности вылавливали еще задолго до основания самого города. Также большое место в рационе занимают овощи и фрукты, которые выращивают в степной части Крыма», – сообщает портал.

Раздел региональных рецептов при этом пустует. Можно лишь узнать, что традиции питания севастопольцев, несмотря на многовековую приверженность к рыбе и морю, по мнению портала, сводятся к лагману.

Среднесуточное потребление пищевых веществ на 1 человека в Севастополе, по данным ФИЦ питания и биотехнологии, оказывается достаточно умеренным. Рыба, лагман, овощи и фрукты из степной части Крыма дают калорийность «2480 г» – что бы это ни значило. Это намного меньше, чем у лидера по данному вопросу – Ингушетии. Показатель калорийности в этом регионе «4018 г».

На гастрономической карте питания Республика Крым в явном виде отсутствует, весь Крымский полуостров занимает сплошной Севастополь.

Однако в базе данных портала Крым все-таки есть. Можно узнать, что Республика Крым – богатый край, где климатические условия «позволяют фруктам и овощам вбирать в себя большое количество витаминов». В рационе крымчан, отмечает «Здоровое питание», присутствуют и мясо, и рыба, а также злаки и крупы, которые растут здесь же.

В тексте использованы материалы: Форпост

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