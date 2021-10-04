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Какой сегодня праздник 4 октября

10:05 понедельник, 4 октября 2021
Какой сегодня праздник 4 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 4 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день защиты животных (World Animal Day)

Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных. Церкви ряда стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные — это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены.

День космических войск России

Ежегодно 4 октября отмечается День Космических войск — рода войск в составе Воздушно-космических сил Вооруженных Сил России (ВКС ВС России).

Этот профессиональный праздник установлен Указом президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года и приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу.

День Космических войск — это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски.

Кондрат да Ипат

Народный праздник «Кондрат да Ипат» отмечается 4 октября (по старому стилю - 21 сентября). Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Кодрата Афинского епископа и святых мучеников Ипатия и Андрея. Другие названия праздника: «Кондрат», «Кондратьев день», «Игнат и Кондрат», «Игнат», «Дворы».

Также сегодня, 4 октября, отмечают такие праздники:

- День войск гражданской обороны МЧС России

- День памяти святого Франциска Ассизского

- Всемирный день архитектуры

- Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища)

- Международный день врача

- Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day)

- День выдержанного в бочках пива (Barrel-Aged Beer Day)

- День ответов на незаданные вопросы

- Всемирная неделя космоса (World Space Week)

- День водки (National Vodka Day) в США

- День плюшек с корицей (Kanelbullens Dag) в Швеции

- День картофеля (Potato Day) в Ирландии

- День тако (Taco Day) в США

- День мира и согласия в Мозамбике

- День разнообразия (National Diversity Day) в США

Сегодня именины празднуют: Даниил, Агния, Андрей, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Дмитрий, Лаврентий, Зенон, Нестор, Кондратий, Приск, Васса, Мелетий (Мелентий), Евсений (Евсевий).

Что происходило 4 октября в прошлые годы

1535 - напечатана первая Библия на английском языке.

1800 - пуск первой доменной печи на Украине, в Луганске.

1910 - в Португалии устанавливается республиканская форма правления.

1934 - установлена скорость нейтрона великим итальянским физиком Энрико Ферми.

1968 - первый рейс массового советского реактивного пассажирского самолета Ту-154.

1971 - в стандартную систему единиц СИ введена новая величина «моль».

1989 - открыта духовная семинария Русской Православной церкви в Киево-Печерской лавре.

1991 - лидеры всех республик СССР, подписали договор об экономическом сотрудничестве, за исключением прибалтийских.

1993 - ввод бронетанковых войск в Москву, для осуществления штурма здания парламента, президентом России Борисом Ельциным.

2001 - над Черным морем украинские военные по ошибке сбивают гражданский самолет, следовавший в Тель-Авив.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 октября. Какие праздники будут завтра?

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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