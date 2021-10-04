Как коронавирус помог Крыму с туристами в этом году

фото © pixabay.com

Оценки экспертов разнятся, но при этом полуостров показал ошеломительный результат.

По официальным данным, в этом году Крым посетило рекордное число туристов за весь постсоветский период. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за восемь месяцев 2021 года к нам прибыло 7,2 млн человек, что на 24% больше доковидного периода.

Повлиял ли на это коронавирус и введенные из-за пандемии ограничения? Оценки экспертов разнятся.

Напомним, летом губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 августа для размещения в отелях региона потребуется сертификат о вакцинации. Аналогичные ограничения с 16 июля ввел и Севастополь. Но Республика Крым по этому пути не пошла.

«По предварительным подсчетам, Крым благодаря поспешным и не до конца обдуманным действиям властей Краснодарского края дополнительно получил миллион туристов, которые поменяли маршрут. Мы знаем, какое гигантское давление оказывалось на главу Республики Крым, чтобы он принял такие же меры, но Сергей Аксенов устоял», — утверждает основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Впрочем, на этот счет есть и другое мнение.

«Ограничения, введенные Краснодарским краем, несильно перераспределили турпоток в пользу Крыма, но можно было наблюдать определенный приток отдыхающих из самого Краснодарского края. Как таковой фактор коронавируса на летний сезон не повлиял, хотя были определенные хаотичные движения – некоторые туристы отказывались от броней, особенно после введения ограничений в Севастополе с 16 июля», — рассказала глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Так или иначе, если верить официальной статистике, то полуостров, действительно, показал ошеломительный результат по числу посетивших его туристов в этом году.

Кроме того, Крым, по мнению экспертов, в этом году неплохо подготовился к турсезону. О том, что предложили в Крыму туристам в 2021 году, а также о дорогивизне отдыха на полуострове читайте в материале ForPost «Крымский туризм отработал год за два».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наказали худшие пляжи и назвали лучшие. Более 440 пляжей работали в этом сезоне на территории Крыма. По итогу сезона лучшими были признаны пляжные территории Евпатории и Судака.

«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».

Крым хотят сделать «легочным курортом России». Власти полуострова намерены сделать Крым «главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию люди с поражением легких».

Эксперты отмечают повышение стоимости отдыха в Крыму в бархатный сезон. На 24% увеличилась средняя стоимость посуточной аренды жилья на курортах Крыма этой осенью по сравнению с «доковидной» осенью 2019 года – с 2100 до 2600 рублей за ночь.