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Происшествия

Два человека погибли в автобусе без тормозов в Керчи

15:57 понедельник, 4 октября 2021
Керчь

На городской маршрут вышло транспортное средство с неисправной тормозной системой.

В Керчи произошло ДТП, в результате которого два пассажира автобуса погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы. Об этом пишет «Вести Крым» со ссылкой на старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью Ивана Терешкова.

Авария случилась в тот момент, когда водитель общественного транспорта выехал за пределы проезжей части. Причиной инцидента стала неисправная тормозная система автомобиля.

В отношении сотрудников предприятия, которые выпустило неисправный «Богдан» на маршрут, возбуждено уголовное дело по статье о некачественном ремонте транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с неисправностями. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

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