Аксенов пообещал, что повторения ситуации 2018 года в Армянске не будет

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Власти Крыма предпринимают все меры, чтобы не допустить повторения экологической катастрофы в Армянске, которая произошла в августе 2018 года.

«Надеемся, что сможем не допустить повторения ситуации 2018 года и очистить этот регион. Села находятся близко к кислотонакопителю. Я побывал во всех населенных пунктах, вода очень жесткая, растительности почти нет», — сказал Аксенов.

Напомним, в Армянске на берегу кислотонакопителя строят станцию нейтрализации.

На берегу кислотонакопителя в Армянске построят станцию по добыче полезных веществ

В августе 2018 года произошел выброс вредного химического вещества в воздух.

Источником выброса был завод «Крымский Титан». Кроме Армянска пострадали и другие населенные пункты, в частности, Красноперекопск.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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