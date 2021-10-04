Выбросы в Северном Крыму
Развитие сюжета: В Крыму власти намерены «добывать полезные вещества» из кислотонакопителя завода «Крымский титан» ● Проверяющие не выявили превышений по выбросам на титановом заводе в Крыму ● Станцию нейтрализации стоков на «Крымском титане» обещают запустить через год ● Стали известны итоги проверки кислотонакопителя «Крымского Титана» ● Состояние кислотонакопителя на «Крымском титане» проверит комиссия
Аксенов пообещал, что повторения ситуации 2018 года в Армянске не будет
фото © Новости Крыма
Власти Крыма предпринимают все меры, чтобы не допустить повторения экологической катастрофы в Армянске, которая произошла в августе 2018 года.
«Надеемся, что сможем не допустить повторения ситуации 2018 года и очистить этот регион. Села находятся близко к кислотонакопителю. Я побывал во всех населенных пунктах, вода очень жесткая, растительности почти нет», — сказал Аксенов.
Напомним, в Армянске на берегу кислотонакопителя строят станцию нейтрализации.
На берегу кислотонакопителя в Армянске построят станцию по добыче полезных веществ
В августе 2018 года произошел выброс вредного химического вещества в воздух.
Источником выброса был завод «Крымский Титан». Кроме Армянска пострадали и другие населенные пункты, в частности, Красноперекопск.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма призвали не посещать Сиваш. Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.
В Россельхознадзоре назвали «рядовой ситуацией» массовую гибель птиц на Сиваше. Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников назвал «рядовой» ситуацию с массовой гибелью птиц в Крыму, которую зафиксировали на Сиваше.
Крымчанам приказали не посещать место массовой гибели птиц. Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов призвал местных жителей не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.
Крымская лиса стала героиней соцсетей. На юго-востоке Крыма хитрая лиса выпрашивает у туристов пропитание.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 4 октября фото
Сегодня, 4 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц
Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.
30 сентября
Крымчан возмутила мода на отсутствие бюстгальтеров
Еще несколько лет назад отказ от нижнего белья считался дурным тоном. Однако после выхода из ковидного карантина многие женщины в мире решили пересмотреть свой гардероб и пришли к выводу, что дышать свободной грудью необходимо в прямом смысле этих слов. Крымский полуостров не стал исключением.