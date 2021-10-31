Власть
Власти Крыма не справились с задачей по легализации «серых» отелей
фото © Новости Крыма
Представителям так называемого «серого» сектора гостиничных услуг позволят самим выбрать систему налогообложения и помогут легализоваться.
Об этом во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила зампредседателя Совмина РК - министр финансов РК Ирина Кивико.
Она отметила, что в скором времени в законодательство будет введен термин «гостевой дом». После этого в курортных поселках будет развернута разъяснительная работа с собственниками таких объектов.
«Очень важно, чтобы люди не боялись и понимали, что теперь можно работать легально, не опасаясь невероятного числа проверок со стороны контролирующих органов», - сказала Кивико.
Со своей стороны правительство предложит выбрать один из действующих налоговых режимов.
Глава минфина РК отметила, что многие собственники уже могут зарегистрироваться в налоговом органе как самозанятые и вести предпринимательскую деятельность совершенно легально. По ее словам, в курортных поселках полуострова за последние пять лет из теневого сегмента было выведено около тридцати тысяч объектов недвижимости.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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