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Происшествия

В Симферополе задержали вора-домушника, грабившего исключительно днем

13:35 воскресенье, 31 октября 2021

По подозрению в совершении ряда ограблений был задержан 39-летний рецидивист, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Как выяснилось, у домушника выработался свой собственный криминальный почерк – он проникал в жилища исключительно днем и когда хозяева находились дома, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Злоумышленник входил внутрь через незапертую калитку и похищал все ценное, что ему попадалось. В настоящее время доказана его причастность к совершению двух таких краж», — уточнили в пресс-службе.

Так, в одном из частных домов из кошелька хозяев он похитил 15 тысяч рублей, а из другого дома – вынес деньги и ювелирные изделия на сумму свыше 180 тысяч рублей.Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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