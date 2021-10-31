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Происшествия

В Севастополе появился серийный похититель ящиков с пожертвованиями

12:31 воскресенье, 31 октября 2021
Севастополь

За последние 5 дней в Севастополе неизвестный мужчина похитил 3 ящика для пожертвований благотворительного фонда «Крым».

Об этом сообщают пользователи соцсетей, выложив видео с камер видео наблюдения.

По предположениям сотрудников магазина, преступнику удалось легко забрать ящик, который крепится специальными тросами, потому что он раньше пришел и перерезал их.

Непонятно, что в этой ситуации хуже – воровство денег у больных детей или полное безразличие окружающих к происходящему. На видео отчетливо видно, что, когда вор накидывал поверх ящика с деньгами свой пакет, рядом находился мужчина, который просто не мог этого не заметить.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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