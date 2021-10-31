В Севастополе нетрезвая мать без прав чуть не убила собственную дочь в ДТП

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Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», в котором находилась ее двухлетняя дочка, выехала на встречную полосу в районе дома №20 по улице Тоннельная в Севастополе, где и врезалась в едущую навстречу «Киа», за рулем которой находилась 55-летняя автоледи.

В результате водитель «Шевроле» и малолетняя пассажирка получили травмы и были отправлены в больницы. При этом собственницу сначала пришлось, по словам очевидцев, успокаивать с помощью полиции.

«Водитель Шевроле неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем КИА, который двигался по своей полосе.

В результате ДТП пострадала 2-х летняя девочка - пассажирка автомобиля Шевроле, которая на момент аварии находилась в «детском кресле», и водитель автомобиля КИА. Пострадавшие доставлены в городские больницы», – сообщила ForPost заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Неадекватное поведение женщины за рулем Шевроле вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД, которые предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого та отказалась. В связи с этим на автомобилистку был составлен административный материал, и ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, на женщину составлены административные материалы за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также за отсутствие при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством. ГИБДД изучает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее 33-летний уроженец одной из кавказских республик за рулем LADA Granta решил убегать от полиции, нарушил правил ПДД на 13 протоколов сразу, после чего у перекрестка Большой Морской и улицы Адмирала Октябрьского был вынужден бросить машину и бежать своим ходом, но далеким его путь не был.

В тексте использованы материалы: Форпост

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