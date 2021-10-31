В Крыму гремели взрывы

фото © МЧС Севастополя

Севастопольские спасатели за один день провели три операции по ликвидации боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Севастополю, спасатели работали на воде и на суше. В частности, пиротехники МЧС совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота работали в Гильзовой бухте Севастополя, обследование и очистка которой ведется с конца мая:

«Всего в Гильзовой бухте обезврежено 2 290 взрывоопасных предметов. Сейчас, на финальном этапе, обнаружено 340 боеприпасов, которые были уничтожены. Параллельно еще одна водолазная группа выполняла подводные работы у побережья поселка Николаевка», - сказано в сообщении.

В Николаевке спасателям пришлось ликвидировать 900-киллограммовую морскую якорную мину М-26, с зарядом взрывчатого вещества в 254 килограммов.«Третья операция развернулась на суше – на севастопольском полигоне МЧС России. Там одновременно уничтожили 7 авиабомб. Крупнейшая среди них – стокилограммовая советская ФАБ-100», - сообщает пресс-служба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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