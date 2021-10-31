Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 200 машин не пустили в Севастополь за день ● Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Севастополе ● Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19 ● Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше ● Каждый двенадцатый автомобиль не пропускают в Севастополь через блокпосты
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © www.inform.kz
Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в Крыму: за минувшие сутки выявлено 712 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма.
«За 30 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 712 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 771 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.
За истекшие сутки скончались 15 человек, выписаны после выздоровления 906 человек. Обследовано на коронавирусную инфекцию 11 485 человек. Всего с начала пандемии скончались 2 993 человека, выздоровели 83 693 пациента.
Накануне сообщалось, что в республике впервые число выявленных за сутки случаев превысило 700.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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