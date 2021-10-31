Происшествия
Схрон в компостной яме: в Севастополе нашли два килограмма наркотиков
фото © Новости Крыма
Севастопольские полицейские обнаружили на территории дома местного жителя тайник с крупной партией наркотиков.
Об этом рассказали в севастопольском главке МВД.
В результате обыска, проведенного с помощью служебных собак, в компостной яме возле подсобного строения обнаружена металлическая труба-тайник.
«Из импровизированного хранилища полицейские изъяли пять полимерных пакетов и жестяную банку с марихуаной общим весом около двух килограммов», - рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, подозреваемый культивировал коноплю на окраине Севастополя, затем собрал урожай и, дабы скрыть следы своей противоправной деятельности, оборудовал схрон.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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