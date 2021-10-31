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Схрон в компостной яме: в Севастополе нашли два килограмма наркотиков

11:56 воскресенье, 31 октября 2021
Схрон в компостной яме: в Севастополе нашли два килограмма наркотиков

фото © Новости Крыма

Севастопольские полицейские обнаружили на территории дома местного жителя тайник с крупной партией наркотиков.

Об этом рассказали в севастопольском главке МВД.

В результате обыска, проведенного с помощью служебных собак, в компостной яме возле подсобного строения обнаружена металлическая труба-тайник.

«Из импровизированного хранилища полицейские изъяли пять полимерных пакетов и жестяную банку с марихуаной общим весом около двух килограммов», - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, подозреваемый культивировал коноплю на окраине Севастополя, затем собрал урожай и, дабы скрыть следы своей противоправной деятельности, оборудовал схрон.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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