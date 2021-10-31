Школам Крыма обещают федеральные деньги восстановление после потопа

Правительство России выделит Крыму 124 млн рублей на капитальный ремонт школ, пострадавших вследствие паводков летом 2021 года.

Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

«Выделить в 2021 году Минпросвещения России на предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» <…> бюджетные ассигнования в размере 124379,7 тыс.рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», –говорится в документе.

Согласно документу, финансовую помощь на осуществление капремонта получат шестнадцать образовательных учреждений Крыма.

Деньги предоставят в течение 30 дней. Завершить капремонт и отчитаться об эффективном использовании средств должны до 1 февраля 2022 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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