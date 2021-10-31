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Происшествия

Севастопольская бабушка продала вещи попавшего в больницу квартиранта

08:48 воскресенье, 31 октября 2021
Севастополь

Жительница Севастополя избавилась от вещей своего квартиранта, пока тот находился в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вернувшегося из медицинского учреждения 51-летнего мужчину ждал неприятный сюрприз: из арендуемой им квартиры пропали вещи общей стоимостью 25 тысяч рублей. Своим несчастьем вчерашний пациент поделился с правоохранителями, которые вскоре задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 61-летняя хозяйка квартиры.

«Женщина призналась в содеянном и рассказала, что квартиросъемщик продолжительное время не выходил на связь и отсутствовал по месту проживания. Тогда она, решив, что квартирант уехал, и, желая получить плату за проживание, часть его вещей продала, а остальное выбросила», – уточняется в сообщении МВД.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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