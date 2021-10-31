Власть
С 8 ноября студенты КФУ будут учиться в дистанционном формате
Студенты Крымского федерального университета с 8 ноября продолжат обучение в дистанционном формате.
Соответствующий приказ подписал ректор вуза Андрей Фалалеев, сообщили в пресс-службе КФУ.
Решение принято в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора.
Дистанционное обучение студентов будет организовано в структурных подразделениях и филиалах вуза, расположенных в Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе и Армянске. Кроме того, в дистанционном формате будет организована промежуточная итоговая аттестация.
Напомним, с 1 по 7 ноября студенты Крымского федерального университета будут обучаться в формате самостоятельной работы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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