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Власть

С 8 ноября студенты КФУ будут учиться в дистанционном формате

09:53 воскресенье, 31 октября 2021

Студенты Крымского федерального университета с 8 ноября продолжат обучение в дистанционном формате.

Соответствующий приказ подписал ректор вуза Андрей Фалалеев, сообщили в пресс-службе КФУ.

Решение принято в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Дистанционное обучение студентов будет организовано в структурных подразделениях и филиалах вуза, расположенных в Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе и Армянске. Кроме того, в дистанционном формате будет организована промежуточная итоговая аттестация.

Напомним, с 1 по 7 ноября студенты Крымского федерального университета будут обучаться в формате самостоятельной работы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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