Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 31 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 31 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (ночью и утром местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 15, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 90 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 90 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 29 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 16, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 26 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 93 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 15, в Николаевке - 15, в Севастополе - 16, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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