Подросток на мопеде погиб в страшном ДТП в Севастополе

В момент столкновения парень буквально влетел в лобовое стекло автомобиля.

В Севастополе произошло ДТП с участием легковушки и мопеда, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет «Севкор».

Авария случилась на улице Жидилова, когда 15-летний юноша на мопеде предпринял попытку повернуть налево на перекрестке. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Audi. После удара парень влетел в лобовое стекло машины, получив смертельные травмы. Его мопед отбросило на движущийся в попутном направлении Hyundai.

Также на мопеде находился пассажир, он был в защитном шлеме, но получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Напомним, что несколько дней назад в Севастополе молодой мотоциклист не сумел совершить обгон и влетел под колеса грузовика. Водитель двухколесного транспорта в результате происшествия погиб.

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