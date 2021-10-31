Происшествия
Подросток на мопеде погиб в страшном ДТП в Севастополе
В момент столкновения парень буквально влетел в лобовое стекло автомобиля.
В Севастополе произошло ДТП с участием легковушки и мопеда, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет «Севкор».
Авария случилась на улице Жидилова, когда 15-летний юноша на мопеде предпринял попытку повернуть налево на перекрестке. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Audi. После удара парень влетел в лобовое стекло машины, получив смертельные травмы. Его мопед отбросило на движущийся в попутном направлении Hyundai.
Также на мопеде находился пассажир, он был в защитном шлеме, но получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Напомним, что несколько дней назад в Севастополе молодой мотоциклист не сумел совершить обгон и влетел под колеса грузовика. Водитель двухколесного транспорта в результате происшествия погиб.
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