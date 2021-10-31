Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Более 200 машин не пустили в Севастополь за день ● Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Севастополе ● Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19 ● Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше
Пароль - отзыв: севастопольский общепит не стал заморачиваться по поводу QR-кодов
фото © Новый день
Севастополь переходит в режим жестких антикоронавирусных ограничений.
С 30 октября по 7 ноября попасть в город будет проблематично: на всех въездах устанавливаются блокпосты. Сначала предполагали организовать 5 КПП, потом решили, что этого количества недостаточно и добавили еще 2 – на трассе Ялта – Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир») и на выезде из села Орлиное. Попасть в город можно будет только, предъявив QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании и результат ПЦР-теста.
Без этих документов нельзя заселиться в отели, а также попасть в учреждения бытового обслуживания, спортивные и фитнес-центры, организации досуга, театры и кино, библиотеки, музеи, организации общепита. Последние пока не очень усердствуют и, как рассказывают горожане, верят посетителям на слово.
«Обычная сцена на входе в наши кафешки:
– У вас что? ПЦР или код?
– Код…
– Хорошо, надевайте масочку и проходите», – рассказывают севастопольцы, уверяя, что реальные документы никто не проверяет.
В тексте использованы материалы: Новый день
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