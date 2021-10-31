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Власть

Пальмы в Ялте пытаются спасти с помощью капельниц

13:06 воскресенье, 31 октября 2021
Ялта
Пальмы в Ялте пытаются спасти с помощью капельниц

фото © Янина Павленко / Telegram

В Ялте решили вылечить пальмы от поражающих их вредителей, сообщила городской мэр Янина Павленко в своем телеграм-канале.

По ее словам, специалисты решили применить технологию так называемых капельниц, а именно крупнокапельной пропитки: на верхушках деревьев размещают пятилитровый бак с растворенным в воде препаратом. Затем раствор подается в ствол через специальные отверстия.

Мэр города рассказала, что именно в стволах пальм живут пальмовые мотыльки – вредители, нарушающие точки роста, что приводит к гибели деревьев.

Как ранее сообщалось, по факту вырубки деревьев на территории Бахчисарайского района возбудили уголовное дело. Всего было незаконно вырублено 19 деревьев различных пород. Сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей.

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