Власть
Пальмы в Ялте пытаются спасти с помощью капельниц
фото © Янина Павленко / Telegram
В Ялте решили вылечить пальмы от поражающих их вредителей, сообщила городской мэр Янина Павленко в своем телеграм-канале.
По ее словам, специалисты решили применить технологию так называемых капельниц, а именно крупнокапельной пропитки: на верхушках деревьев размещают пятилитровый бак с растворенным в воде препаратом. Затем раствор подается в ствол через специальные отверстия.
Мэр города рассказала, что именно в стволах пальм живут пальмовые мотыльки – вредители, нарушающие точки роста, что приводит к гибели деревьев.
Как ранее сообщалось, по факту вырубки деревьев на территории Бахчисарайского района возбудили уголовное дело. Всего было незаконно вырублено 19 деревьев различных пород. Сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей.
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