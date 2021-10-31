Нерабочие дни в России могут быть продлены

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Если коэффициент распространения коронавируса увеличится, то придется продлевать введенный локдаун.

Нерабочий период в России может быть продлен и после 7 ноября. Об этом со ссылкой на замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, пишут «Известия».

Он пояснил, что главным критерием для принятия соответствующего решения является коэффициент распространения коронавируса. Если он превысит единицу, то начнется «достаточно напряженный период», во время которого может не хватить коек в медучреждениях.

Ученый подчеркнул, что иных путей победить пандемию, кроме вакцинации, нет. При этом коллективный иммунитет в стране должен достигнуть 80%, иначе ситуация не изменится.

Напомним, что дни с 30 октября по 7 ноября президент Владимир Путин объявил по всей стране в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. В отдельных регионах, в частности в Москве и Севастополе, введен частичный локдаун.

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