Водный кризис
Развитие сюжета: Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи ● Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению ● Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения ● В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды ● Вода для Крыма: ученые оценили запасы собственных ресурсов полуострова
Крым снова теряет воду
фото © Новости Крыма
В крымских водохранилищах снизились запасы воды из-за засушливого октября. Об том сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в октябре в Белогорское водохранилище поступило 703 тыс. кубометров естественных стоков воды, в Симферопольское – 753 тыс. куб. м., в Счастливенское – 351 тыс. куб. м., а в Чернореченское – 527 тыс. куб. м.
К началу ноября во всех крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, общий объем воды составил 112 млн куб. м. Это на 6,88 млн куб. м. меньше, чем месяц назад, говорят специалисты.
Кроме того, октябрьская засуха привела к пересыханию некоторых рек, сообщают в гидрометцентре.
«В бассейнах большинства рек выпало лишь от 3 до 12,3 мм осадков, только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм», – говорится в сообщении.
Отмечается также, что из-за засухи частично пересохла река Альма и большинство рек селевых бассейнов в районе Алушты, Феодосии и Судака.
Существенный недобор осадков фиксируют и метеостанции в Крымских горах: на Ай-Петри (43% нормы) и на Ангарском перевале (26% нормы).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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