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Водный кризис

Крым снова теряет воду

07:17 воскресенье, 31 октября 2021
Крым снова теряет воду

фото © Новости Крыма

В крымских водохранилищах снизились запасы воды из-за засушливого октября. Об том сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в октябре в Белогорское водохранилище поступило 703 тыс. кубометров естественных стоков воды, в Симферопольское – 753 тыс. куб. м., в Счастливенское – 351 тыс. куб. м., а в Чернореченское – 527 тыс. куб. м.

К началу ноября во всех крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, общий объем воды составил 112 млн куб. м. Это на 6,88 млн куб. м. меньше, чем месяц назад, говорят специалисты.

Кроме того, октябрьская засуха привела к пересыханию некоторых рек, сообщают в гидрометцентре.

«В бассейнах большинства рек выпало лишь от 3 до 12,3 мм осадков, только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что из-за засухи частично пересохла река Альма и большинство рек селевых бассейнов в районе Алушты, Феодосии и Судака.

Существенный недобор осадков фиксируют и метеостанции в Крымских горах: на Ай-Петри (43% нормы) и на Ангарском перевале (26% нормы).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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