Общество
Какой сегодня праздник 31 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 31 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Хеллоуин (канун Дня всех святых)
Фото pixabay.com
Хэллоуин — Halloween (All Hallows Evening или Beggars Night) — ночь перед Днем всех святых (All Saints' Day). Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.
В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем всех душ — когда поминали всех умерших. Однако, традиции сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось.
В последние годы праздник основательно возвратился в Европу, он также популярен в Америке и некоторых азиатских странах. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости. Также устраиваются тематические вечеринки, фейерверки, маскарады, а в окно выставляется полая тыква с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов.
День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта)
День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.
Без преувеличения можно констатировать, что история наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транспорт играет в нашей повседневной жизни все большую роль.
День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.
Луков день (святой Лука)
Народный праздник «Луков день» отмечается 31 октября (по старому стилю - 18 октября). В этот день православная церковь чтит память святого Луки - апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Другие названия праздника: «Лука», «День святого Луки», «Лука Голодный». Особым блюдом в этот день был лук. 31 октября было принято молиться святому Луке о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему также обращались за помощью рыбаки и огородники.
Также сегодня, 31 октября, отмечают такие праздники:
- Международный день Черного моря
- Всемирный день городов
- Международный день экономии
- День сурдопереводчика
- День работников СИЗО и тюрем
- День Реформации
- День темной материи
- День местных сообществ Кыргызской Республики
- День работников системы социальной защиты в Республике Казахстан
- День красной рябины и прилетевших синиц
- Международный день хоккейного вратаря
- День магии (National Magic Day) в США
- День книг для удовольствия (Books for Treats Day) в США
- День дверного звонка (National Doorbell Day) в США
- День яблока в карамельной глазури (National Caramel Apple Day) в США
Сегодня именины празднуют: Давид, Лука, Аристовул, Юлиан, Иосиф, Гавриил, Кирмидола, Марин (Мартин), Мнасен, Хриса (Злата).
Что происходило 31 октября в прошлые годы
475 - провозглашен последний император Западной Римской империи Флавий Ромул Август.
1812 - войска Наполеона терпят поражение в бою под Чашниками во время Отечественной войны 1812 года и ставят себя в крайне невыгодное стратегическое положение в ходе русской компании.
1864 - США пополнились 36-м штатом, им стала Невада.
1892 - опубликована книга «Приключения Шерлока Холмса», автор Артур Конан Дойль.
1905 - на территории Марковской волости Московской губернии крестьяне провозгласили Марковскую республику.
1922 - в Италии фашистская революция завершается победой, а сторонники Муссолини торжественно входят в Рим и проходят маршем перед королевским дворцом.
1956 - очередной вооруженный конфликт на Ближнем востоке: Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал.
1984 - Индира Ганди, премьер-министр Индии, была убита своими собственными сикхскими телохранителями.
1985 - в СССР образована одна из первых групп играющих в стиле хеви-метал«Ария».
2000 - операционная система Multics «умерла», остановлен последний компьютер на котором она использовалась.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 октября. Какие праздники будут завтра?
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Какой сегодня праздник 31 октября фото
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