Изменения климата ударят по Крыму потопами и засухой

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России поручило разработать меры, которые помогут бороться с последствиями изменения климата в сферах строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

При этом в Крыму проблема повышения температуры воздуха встанет достаточно остро.

Как отмечается в приказе Минстроя РФ, основными рисками для производства тепловой энергии являются рост повторяемости опасных явлений, таких как смерчи, ураганы и аномальные температуры воздуха, а также экстремальные осадки и снегопады.

Опасность погодных явлений кроется и в том, что они несут угрозу для функционирования тепловых станций и уменьшают эффективность выработки энергии.

Кроме того, рост температуры воздуха в летнее время увеличит потребность в кондиционерах для охлаждения помещений. А если жаркие периоды станут более продолжительными, это грозит подачей технической воды для целей водоснабжения.

Климатолог Владимир Рябов отмечает, что опасения федеральных экспертов не напрасны: температуры воздуха будут расти и дальше.

Из-за температурных изменений количество воды, которое испаряется с поверхности Мирового океана, будет постоянно увеличиваться, как и количество водяного пара в атмосфере. Поэтому для Крыма и Севастополя последствия климатических изменений будут носить особый характер.

«В основном осадки, которые выпадают на территории нашего полуострова, приходят к нам из районов Средиземного моря и из районов северной Атлантики. Поскольку количество водяного пара будет расти, увеличивается количество осадков, выпадающих на территории Крыма, Краснодарского края и других приморских регионов», — рассказал Рябов.

Но дело в том, что при общем увеличении осадков их выпадение на территории полуострова Крым будет крайне неравномерным. Так, благоприятные условия для конденсации водяных паров будут только на побережье.

«Отдельные районы прибрежной зоны Крыма будут затапливаться, в степных районах и в северной части будет засуха», — говорит эксперт.

К слову, стоит учесть и тот факт, что по соотношению осадков и температуры Крым находится между зоной сухих степей и полупустынного климата, поэтому сам по себе полуостров — вододефицитная зона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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