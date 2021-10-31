Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пароль - отзыв: севастопольский общепит не стал заморачиваться по поводу QR-кодов ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Более 200 машин не пустили в Севастополь за день ● Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Севастополе ● Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19
Иллюзия контроля: как работают блокпосты Развожаева в Севастополе
фото © пресс-служба правительства Севастополя
Проверяющие не сканируют коды, которые им предъявляют люди, так как на некоторых блокпостах нет интернета.
Уже второй день на всех въездах в Севастополь работают созданные губернатором Михаилом Развожаевым блокпосты. Однако процесс проверки QR-кодов у людей происходит не так отлаженно и строго, как это задумывалось властями. Об этом свидетельствуют сообщения крымчан и севастопольцев в социальных сетях.
Один из тех, кто недавно пересек границу города-героя, рассказал о своем опыте проезда блокпоста в районе мыса Сарыч. По словам пользователя, казаки попросили предъявить код, не упомянув о паспорте. При этом сам QR они не отсканировали, объяснив это перебоями с интернетом.
Другая крымчанка сообщила, что у проверяющих вовсе нет устройства для проверки кодов.
«Проехала блокпост по дороге из Севастополя в Ялту. Задание, конечно, дали всех проверять. Но как это реализовано? У проверяющего нет телефона со сканером QR-кодов. По идее, ему можно и куар кота показать, эффект будет тот же: проезжайте. Чисто для вида этот контроль», - рассказала местная жительница.
В первый день функционирования постов в город не пропустили более двух сотен автомобилей, а на блокпосте на городском ж/д вокзале не пропустили прибывших из Санкт-Петербурга граждан.
Напомним, что блокпосты будут работать на границе города до 7 ноября. На них будут проверять наличие QR-кодой как у въезжающих в регион людей, так и у выезжающих из него. В случае отсутствия документа пересечь границу в обоих направлениях будет нельзя.
Ранее в местном заксобрании идею Развожаева о создании таких пунктов назвали запоздалой, а глава Крыма Сергей Аксенов не увидел в этой затее никакого смысла.
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