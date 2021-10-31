Более 200 машин не пустили в Севастополь за день

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Более 200 автомобилей не пропустили через блокпосты в Севастополь.

Как сообщила пресс-служба правительства города, через пункт контроля на железнодорожном вокзале не пропустили 10 человек за день.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата или QR-кода о вакцинации, сертификата или QR-кода о перенесенном заболевании, – говорится в сообщении. – Из прибывших на железнодорожный вокзал, 10 человек не были допущены в город на пункте контроля. Такие пассажиры за свой счет покупали билеты и убывали в обратном направлении».

По словам заместителя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, граждане прислушались к призыву власти ограничить свои передвижения: транспортный поток был небольшим. «Сегодня на развернутых блокпостах мы отмечаем, что транспортный поток в целом незначительный», – сказал Краснокутский.

На автомобильных дорогах на въезде в город развернуто семь блокпостов, восьмой – на железнодорожном вокзале города. Для проверки документов на них задействовано порядка 200 человек. Сегодня днем сообщалось, что в город не пускают каждый двенадцатый автомобиль.

Блокпосты на въезде в город установили на период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. В город впускают только граждан, имеющих QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации или ПЦР-тест. Также власти города приняли решение, что указанные документы на блокпостах будут проверять и у выезжающих из города лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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