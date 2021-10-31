Авторитетного в преступном мире вора в законе собрались судить в Крыму

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Сотрудники прокуратуры направили в крымский верховный суд материалы уголовного дела в отношении четырех граждан, являвшихся участникам организованной преступной группы и их главаря - вора в законе.

Мужчины занимались вымогательством в Ялте и Алуште в 2019 году, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следствие выяснило, что одного из обвиняемых ранее не один раз привлекали к уголовной ответственности. При этом он занимает высшее положение в преступной иерархии.

Деятельность злоумышленников пресекли в сентябре 2019 года. Уголовное дело расследовали по статье за вымогательство, а также по статье, которая квалифицируется как «занятие высшего положения в преступной иерархии».

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