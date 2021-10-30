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Зима опоздает и будет «мягкой»: долгосрочный прогноз для Крыма
фото © Новости Крыма
В этом году ноябрь в Крыму будет сухим и теплым, а зима наступит позже обычного.
Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«Если анализировать в целом ноябрь, по температурному фону ожидается существенное превышение над климатической нормой. В среднем где-то по месяцу на 1-2 градуса выше, чем должно быть по многолетним значениям. Например, для Симферополя ночная норма в ноябре по температуре 2,7 градуса тепла, дневная - 11,1. По количеству осадков - 44 мм. Сопоставляем цифры и прикидываем, как это все будет», - прогнозирует Тишковец.
Что касается количества осадков, по его словам, нормативные значения ожидаются только для северо-западной части полуострова, на остальной части Крыма специалист ожидает недобор осадков до 20-40% от положенной нормы.
При этом зима в этом году задержится и вероятнее всего будет довольно мягкой:
«Предварительно, декабрь - на градус теплее от положенной нормы, в январе превышение на 2-3 градуса, в феврале - строго по норме. Думаю, зима начнется с небольшой задержкой - примерно в неделю относительно климатических сроков. В этом году в южные регионы страны она придет с опозданием».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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