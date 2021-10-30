Происшествия
Жительница Крыма под предлогом денежной реформы обманула российских пенсионеров на два миллиона рублей
фото © Новости Крыма
Полиция задержала женщину, которая обманом воровала деньги у пенсионеров.
Она звонила пожилым жителям российского Омска и представлялась сотрудником банка или пенсионного фонда, сообщала о необходимости срочного обмена денежных купюр в связи с проводимой реформой. После этого приходила к доверчивым старикам, забирала деньги и обещала позже принести новые. Возвращать она, конечно, ничего не собиралась.
Подозреваемую задержали, когда та направлялась в аэропорт, чтобы улететь домой, в Крым. В сумке у женщины оперативники обнаружили парики, очки и сим-карты, которые доказали ее виновность.
Мошенницу заключили под стражу. По предварительным данным, она совершила семь таких «набегов» на пенсионеров. Ущерб, который она причинила, составил более двух миллионов рублей.
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