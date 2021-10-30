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Общество

Житель Ялты выставил на продажу старую «Волгу» с секретом за три миллиона рублей

09:02 суббота, 30 октября 2021

На днях популярный сервис объявлений пополнился интересной находкой. Крымчанин решил выставить на Авито автомобиль ГАЗ-2434 1990-го года выпуска, а в графе «цена» написал 3 миллиона рублей.

Машину выпустили еще в 1990-х годах по специальному заказу правоохранительных органов Советского Союза.

Как рассказал КП-Крым хозяин «Волги», такую цену он поставил еще и из-за необычной истории «ласточки». Оказывается, машину выпустили еще в 1990-х годах по специальному заказу правоохранительных органов Советского Союза. Поэтому в салоне автомобиля представлен целый набор спецагента: большой бензобак, тумблеры в пепельнице, устройства шифрации и даже секретный рычаг открывания багажника из спинки заднего кресла.

Эксклюзивная «Волга» досталась ялтинцу от его отца. На данный момент желающих приобрести ГАЗ-2434 пока не так много, поэтому мужчина решил на время снять объявление с продажи и подождать лучших времен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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