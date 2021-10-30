Житель Ялты выставил на продажу старую «Волгу» с секретом за три миллиона рублей

На днях популярный сервис объявлений пополнился интересной находкой. Крымчанин решил выставить на Авито автомобиль ГАЗ-2434 1990-го года выпуска, а в графе «цена» написал 3 миллиона рублей.

Машину выпустили еще в 1990-х годах по специальному заказу правоохранительных органов Советского Союза.

Как рассказал КП-Крым хозяин «Волги», такую цену он поставил еще и из-за необычной истории «ласточки». Оказывается, машину выпустили еще в 1990-х годах по специальному заказу правоохранительных органов Советского Союза. Поэтому в салоне автомобиля представлен целый набор спецагента: большой бензобак, тумблеры в пепельнице, устройства шифрации и даже секретный рычаг открывания багажника из спинки заднего кресла.

Эксклюзивная «Волга» досталась ялтинцу от его отца. На данный момент желающих приобрести ГАЗ-2434 пока не так много, поэтому мужчина решил на время снять объявление с продажи и подождать лучших времен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан. Власти Крыма приостановили действие льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше на территории республики.

В Симферополе за полгода не смогли отремонтировать городские автобусы. Ответственные за общественный транспорт чиновники Симферополя не могут с марта добиться того, чтобы были вновь приведены в рабочее состояние разобранные автобусы муниципального перевозчика.

В Севастополе планируется строительство нового железнодорожного перехода. Предполагаемую стоимость объекта должны определить в ближайшее время.

Психолог рассказал, почему крымчане не носят маски в транспорте. Отказ от ношения масок — это внутренний психологический протест против ковида.