За ОСАГО в Крыму и Севастополе придется платить больше

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В Крыму и Севастополе может быть увеличен коэффициент, который применяют страховщики при расчете стоимости ОСАГО.

Такую возможность рассматривает Банк России, пишут «Известия».

Мера позволит снизить тариф для дисциплинированных автовладельцев и, наоборот, повысить его для водителей с повышенным уровнем риска. Кроме того, в расчет будет приниматься опасность региона с точки зрения ДТП.

«Территориальный коэффициент для Севастополя, Симферополя и Назрани планируется увеличить с 0,64 до 0,76, а для Магадана - с 0,73 до 0,82», - говорится в сообщении.

Кроме того, в наиболее «дорогих» и опасных с точки зрения ПДД регионах, таких как Москва и Казань, его снизят с 1,9 до 1,8, в Санкт-Петербурге с 1,72 до 1,64, в Новосибирске с 1,63 до 1,56. Кроме регионального фактора на величину базового коэффициента будет влиять возраст и стаж водителя.

Для лиц от 16 до 21 года коэффициент увеличится с 1,93 до 2,27, для более взрослых – снизится. К примеру, 60-летний водитель со стажем более 14 лет получит коэффициент 0,83, а не 0,9. В среднем диапазон базовых ставок по ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны для частных автомобилей, для общественного транспорта изменение составит 4,9%, а для автомобилей такси - 30%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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