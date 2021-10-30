Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчан обещают вакцинировать в торговых центрах и парках ● Крымчане - туристам: «Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждем!» ● Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь ● Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер ● В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
Впервые число новых заражений превысило 700.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу за 29 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 701 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 059 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 12 618 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 82 787.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь. В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.
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В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
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