В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

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Впервые число новых заражений превысило 700.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу за 29 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 701 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 059 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 12 618 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 82 787.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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