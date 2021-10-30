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Коронавирус в Крыму

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

10:03 суббота, 30 октября 2021
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

фото © Новости Крыма

Впервые число новых заражений превысило 700.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу за 29 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 701 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 059 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 12 618 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 82 787.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму. Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.

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В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

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Впервые число новых заражений превысило 700.

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