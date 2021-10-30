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Власть

В Крыму могут появиться новые национальности

13:33 суббота, 30 октября 2021
В Крыму могут появиться новые национальности

фото © Новости Крыма

В Крыму в результате «Всероссийской переписи населения» могут появиться новые национальности.

Об этом  сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

— Этот нонсенс и парадокс, но мы вынуждены записать, так как человек назвался, — пояснила она. — Такого рода ответы уходят в «иные» и не влияют на общую статистику.

Вместе с тем, после того как на юге России жители все чаще стали указывать национальность «казак», Институт этнологии и антропологии РАН занялся изучением вопрос включения казаков в перечень национальностей и народностей, — передает КП-Крым.

По результатам переписи 2014 года в Крыму насчитали представителей 175 национальностей, что говорит о многонациональном субъекте.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 15 ноября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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