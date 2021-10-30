Власть
В Крыму могут появиться новые национальности
фото © Новости Крыма
В Крыму в результате «Всероссийской переписи населения» могут появиться новые национальности.
Об этом сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.
— Этот нонсенс и парадокс, но мы вынуждены записать, так как человек назвался, — пояснила она. — Такого рода ответы уходят в «иные» и не влияют на общую статистику.
Вместе с тем, после того как на юге России жители все чаще стали указывать национальность «казак», Институт этнологии и антропологии РАН занялся изучением вопрос включения казаков в перечень национальностей и народностей, — передает КП-Крым.
По результатам переписи 2014 года в Крыму насчитали представителей 175 национальностей, что говорит о многонациональном субъекте.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 15 ноября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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