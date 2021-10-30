Происшествия
В Феодосии забивший насмерть отчима житель Тагила пойдет под суд
Уроженец Нижнего Тагила сядет на скамью подсудимых в Феодосии за избиение насмерть своего отчима.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. 36-летний мужчина обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Как выяснили следователи, трагедия разразилась в конце января 2021 года, когда обвиняемый гостил у бывшего супруга своей матери в Крыму. Поводом для драки стала ссора, подогретая совместным распитием алкогольных напитков.
«В ходе ссоры обвиняемый нанес мужчине 17 ударов кулаками, причинив ему множественные повреждения, в том числе опасную для жизни закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений через несколько дней потерпевший скончался», - сообщили в ведомстве.
Мужчина также избил жену своего отчима, которая находилась в это время в квартире. Нанося удары руками и ногами, он сломал женщине несколько ребер. В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в городской суд Феодосии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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