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Происшествия

В Феодосии забивший насмерть отчима житель Тагила пойдет под суд

Уроженец Нижнего Тагила сядет на скамью подсудимых в Феодосии за избиение насмерть своего отчима.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. 36-летний мужчина обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как выяснили следователи, трагедия разразилась в конце января 2021 года, когда обвиняемый гостил у бывшего супруга своей матери в Крыму. Поводом для драки стала ссора, подогретая совместным распитием алкогольных напитков.

«В ходе ссоры обвиняемый нанес мужчине 17 ударов кулаками, причинив ему множественные повреждения, в том числе опасную для жизни закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений через несколько дней потерпевший скончался», - сообщили в ведомстве.

Мужчина также избил жену своего отчима, которая находилась в это время в квартире. Нанося удары руками и ногами, он сломал женщине несколько ребер. В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в городской суд Феодосии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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