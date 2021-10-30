Происшествия
Три сотни крымчан пропали без вести с начала года
фото © Новости Крыма
В Крыму за 9 месяцев этого года было зарегистрировано 311 сообщений о безвестном исчезновении граждан, возбуждено 10 уголовных дел.
При этом все подростки, по которым поступали сигналы, найдены живыми и здоровыми.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского управления Следкома России.
«Большинство исчезнувших находятся живыми, преступлений в отношении них за период безвестного отсутствия не совершалось. Причины уходов разные, в основном – бытовые и межличностные конфликты в семье. Подростки же убегают от чрезмерной опеки, ограничений, из-за того, что не могут найти общий язык с родителями. Все пропавшие несовершеннолетние, по которым в текущем году поступали сигналы, найдены живыми и здоровыми», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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